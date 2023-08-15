Демьяненко о будущем Головкина: «Думаю, он проведет бой»

Серебряный призер Олимпиады-1980, а ныне президент Казахстанской Федерации профессионального бокса Виктор Демьяненко поделился мнением о том, проведет ли Геннадий Головкин еще бой или завершит карьеру:

«Думаю, он еще проведет бой — проблем с этим я не вижу. Будет рассматриваться какой-то соперник, где можно хорошо заработать. Перерыв у него небольшой. В любой момент Геннадий может отбоксировать, потому что тренируется — и правильно делает. Многие казахстанские боксеры понимают это. Нужно не распускать себя — потом сложно собраться».

Напомним, что последний на сегодняшний день поединок GGG прошел в сентябре 2022 года в Лас-Вегасе — в нем он уступил единогласным судейским решением Саулю «Канело» Альваресу в финальном бою трилогии.

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