Боксер Энвер Музаффер о смене казахстанского гражданства: «Я мог бы конкурировать за место в составе сборной Казахстана»

Экс-боксер национальной сборной Казахстана в весе до 54 кг Энвер Музаффер (ранее – Анвар Музапаров) рассказал, почему решил сменить казахстанское гражданство на турецкое.

— Уже четыре года проживаю в Турции, в городе Анталия, — рассказал он. — У меня имеются турецкие корни — я турок-ахыска. Вся наша семья переехала. Я завершил свою спортивную карьеру и тоже решил к ним присоединиться. Мы быстро получили гражданство, так как являемся турками. В течение года я уже получил новый паспорт.

— Какие бы чувства испытывал, если бы встретился на мировом первенстве с боксером из казахстанской сборной? Наверное, это было бы уже принципиальным боем для меня. Считаю, что мог бы конкурировать в своем весе за место в составе сборной РК на ЧМ-2023 благодаря своей школе бокса и опыту моих старых тренеров. От себя хочу поздравить всю сборную Казахстана с блестящим выступлением на ринге Ташкента. Желаю всей команде удачи на Олимпийских Играх в Париже, – сказал Музаффер.

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