Жалгас Жумагулов о тренировках: «Иногда думаешь, зачем это надо?»

Боец ММА Жалгас Жумагулов в шуточной форме прокоментировал свое фото с тренировки.

«Иногда думаешь, зачем все это нужно? Лучше бы спал дома и кайфовал», – написал боец под фотографией с тренажерного зала.

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