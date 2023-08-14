Турнир по стриболу прошел в Астане

Национальный финал по стритболу Red Bull Half Court прошел в Астане 13 августа. За титул чемпионов Казахстана по стритболу боролись в общей сложности 12 коллективов.

Победителями национального финала среди мужских команд стали MAO из Алматы, которые после прошлогоднего поражения в финале вернулись с решительным настроем победить.

«В прошлом году мы проиграли, и наша главная задача была вернуться в этом году и забрать путевку на мировой финал. Теперь хотим сотворить историю, поехать в Сербию и выиграть там. Приятно смотреть, когда приходят молодые игроки и у них горят глаза. Молодые готовы гонять, тренироваться. Они играют не за деньги, а за саму игру, отдаются полностью. Я рад, что у нас в команде сейчас такие игроки», – поделился капитан команды MAO Team Антон Котенко.

Среди женщин лучшей командой стали спортсменки из баскетбольного клуба “Tomiris”.

«У каждой команды были свои особенности, по стилю, по манере. Мы пытались показать лучшую игру. Мы начали готовиться с мая и принимали участие во всех турнирах 3 на 3 по всему Казахстану. Мы были готовы бороться сегодня. Впереди у нас еще чемпионат Казахстана. Для нашего клуба и в общем для команд, чемпионат Red Bull Half Court является важным соревнованием, в котором мы готовы были показать лучший результат. Хотела бы отметить каждого нашего игрока, мы постараемся достояно представить Казахстан в в мировом финале», – поделилась капитан команды BC “Tomiris” Зинабдин Алтыншаш.

Победителей ждет участие в чемпионате мира Red Bull Half Court, который состоится в этом году в Сербии 16 – 17 сентября. Спортсмены отметили, что теперь их ждет активная подготовка к финалу, где они покажут все, на что способны.

Яркий и захватывающий финал прошел в колизее уличного спорта NS street life. Из 12 команд в финале впервые приняли участие 4 женские сборные. Это событие поистине историческое, так как ранее женские команды из Казахстана не были представлены в мировом финале.

Отборы проходили на протяжении месяца в четырех городах Казахстана: Алматы, Астане, Шымкенте и Актау.

Каждый матч вызывал ажиотаж у зрителей, собравшихся на трибунах. Красивые финты, точные броски и бескомпромиссная борьба позволили молодым спортсменам заявить о себе и продемонстрировать свои возможности и таланты.

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