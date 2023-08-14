Николай Веретенников о дальнейших планах: «Пора бы уже в UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Николай Веретенников Спорт Казахстана

Финалист Гран-при UFL Николай Веретенников рассказал о своём сопернике по решающему бою в американской лиге:

«Про соперника по финалу особо ничего не знаю. Только то, что из Англии. Видел его бой один, там он ничем не удивил. Так что будем драться. Когда пройдёт финальный поединок? Ну, примерно в декабре, думаю. И это не конец истории. И дальше продолжать собираемся. Пора бы уже в UFC. Надеюсь, всё получится, как задумано».

В финале турнира Веретенников сразится с британцем Эшли Рисом.

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