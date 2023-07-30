Артем Резников об Асу Алмабаеве: «У него есть шансы показать в UFC хорошие результаты»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Артем Резников Спорт Казахстана

Боец ACA Артем Резников рассказал об ожиданиях от дебюта соотечественника Асу Алмабаева в UFC.

«Я не знаю соперника, но знаю Асу — он одаренный парень, пахарь. И у него вообще, я думаю, есть шансы зарекомендовать себя, показать в UFC хорошие результаты», — сказал Резников .

5 августа в Нэшвилле (США) Асу Алмабаев (15-2) должен провести cвой первый поединок в UFC против американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3).

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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