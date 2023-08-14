Куат Хамитов анонсировал свой следующий бой

Казахстанский боец Куат Хамитов (24-8-1) анонсировал свое возвращение в октагон:

«20 октября состоится мой следующий бой. В какой организации, как думаете?» — обратился Хамитов к своим подписчикам в Instagram.

Свой последний бой Куат Хамитов провел в мае на турнире лиги Hardcore MMA в Алматы.

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