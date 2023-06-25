Куат Хамитов о поражении Жумагулова: «Ну почему ему всегда не везет, а?»

Боец ММА Куат Хамитов прокомментировал поражение Жалгаса Жумагулова от Джошуа Вана в UFC.

«Блин, ну почему ему всегда не везет, а?», — написал Хамитов в соцсетях.

Напомним, Жумагулов уступил решением американцу Джошуа Вану на турнире UFC в Джэксонвилле.

Боец из Казахстана провел в UFC 7 боев и проиграл в 6 из них.

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