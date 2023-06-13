Куат Хамитов о бое Жасулана Акимжана: «Ай да тигр»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Наше Дело Жасулан Акимжан Спорт Казахстана

Казахстанский боец смешанных единоборств Куат Хамитов по прозвищу «Найман» отреагировал на победу Жасулана Акимжана на турнире промоушна «Наше Дело».

«Ай тигр! Они с Сабитом хороши», – отметил Хамитов в социальных сетях.

Акимжан в первом бою Гран-при лиги в полулегкой весовой категории одержал победу нокаутом над россиянином Амирланом Амировым в первом раунде.

Отметим, что следующим соперником Акимжана в полуфинале Гран-при станет еще один россиянин Наби Ашурлаев.

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