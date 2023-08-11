Санжар Адилов о подготовке к бою в UAE Warriors: «Впереди тактическая работа и весосгонка»
Казахстанский боец Санжар Адилов у себя в социальных сетях рассказал о подготовке к дебюту в UAE Warriors:
«Основной подготовительный период завершен. Впереди тактическая работа и процесс весосгонки.
Ин ша Аллах очень скоро мы покажем на что способны и будем поднимать наш флаг в Арабских Эмиратах»
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