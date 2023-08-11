Тренер Генри Сехудо посетил зал Рахмонова в Казахстане

Тренер экс-чемпиона UFC Генри Сехудо Эрис Албаррацин посетил зал команды DAR Pro Team, обсудив моменты работы с Азизом Разыевым.

Эрик сам в молодости сам был довольно титулованным бойцом, выиграв серебро на ПанАмериканских играх серебряную медаль.

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