Тренер Генри Сехудо посетил зал Рахмонова в Казахстане
Тренер экс-чемпиона UFC Генри Сехудо Эрис Албаррацин посетил зал команды DAR Pro Team, обсудив моменты работы с Азизом Разыевым.
Эрик сам в молодости сам был довольно титулованным бойцом, выиграв серебро на ПанАмериканских играх серебряную медаль.
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