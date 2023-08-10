Тренер Алмабаева о следующем сопернике: «Думаю, что после такого яркого выступления, он имеет право на соперника из ТОП-15»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев о следующем сопернике для казахстанца в UFC:

«Конкретного имени соперника, с кем бы хотел видеть Асу – нет, но однозначно, хотелось бы увидеть с кем-нибудь из ТОП-15. Думаю, что после такого яркого выступления, он имеет право просить топового соперника. Больше будет зависеть от менеджера, но мы готовы к любым вызовам. Что касается дат? То, для нас идеальный вариант – октябрь-ноябрь»

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