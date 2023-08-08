Генри Хоофт о бойцах из Казахстана: «Они слушают и учатся, обладают подходящим менталитетом»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер Cill Kliff Генри Хоофт рассказал о своем отношении к казахстанским бойцам:

«Мне нравится, как ребята из Казахстана двигаются, импонирует их хорошая работа ног, отличные основы. Бойцы из РК слушают и учатся – и очень спокойны в бою.

Асу и Шавкат в состоянии претендовать на титулы – они обладают всеми необходимыми навыками и подходящим менталитетом. Но нужна еще и удача – а этому не натренируешь. Однако я вижу большое будущее и у этих обоих ребят, и у других казахстанских бойцов»

В зале у Хоофта к бою подходил Асу Алмабаев и Шавкат Рахмонов.

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