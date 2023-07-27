Алексеева о сопернице в UFC: «Пока я ее не изучала, чтобы не забивать голову»

Родившаяся в Казахстане боец ММА Ирина Алексеева рассказала о подготовке к второму поединку в UFC.

«По поводу моей будущей соперницы знаю только одно — что она дралась с моей одноклубницей по команде «Рать» Дашей Железняковой. Пока я ее еще не изучала, чтобы не забивать голову — потому что это рано. Когда поеду на сборы в Екатеринбург, это уже на следующей неделе будет, там все вместе с командой мы будем разбирать. Найдем видео ее боев, будем просматривать, смотреть.

Еще не знаю точно, кто будет у меня в лагере, потому что мы только начинаем все собирать. Я поеду туда не за полтора месяца, как обычно, а за два с половиной, пораньше. Поэтому пока буду заниматься только собой, весь август совершенствуя в своих навыках что-то. Повторить, что-то новое, может, изучить — и где-то с 1 сентября уже начну прям четко готовиться под соперницу. Тогда и начну ее разбирать. Просто заранее не хочу забивать себе голову, думать о ней — что и как делает. Пока буду заниматься собой», — сказала Алексеева.

Алексеева проведет бой с британкой Мелиссой Диксон (5-0) 14 октября на турнире UFC Fight Night.

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