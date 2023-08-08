Генри Хоофт о титульных амбициях Алмабаева: «У него сложный дивизион, но если он останется сосредоточен на своем спортивном пути, возможно все»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер американского зала Kill Cliff Генри Хоофт рассказал о титульных шансах Асу Алмабаева:

«Асу выступает в по-настоящему сложном дивизионе с отличными бойцами, но если он останется сосредоточен на своем спортивном пути и будет верить в себя и свои тренировки, то возможно ВСЕ.

Каждый боец может и должен становиться лучше в любом бою, поэтому каждая тренировка должна быть шагом к высшей цели – победе! Базовая техника Асу действительно хороша, и с правильными партнерами он будет совершенствоваться везде»

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