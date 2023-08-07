Али Кабдулла о дебюте Алмабаева в UFC: «Асу сделал все четко. Бонус тому подтверждение»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла высказался о дебютном поединке в UFC соотечественника Асу Алмабаева:

«Асу — молодец, держался плана, сделал все четко. И, думаю, бонус будет этому подтверждением. Поздравляю его! Теперь — только вперед»

6 августа Алмабаев победил американца Оде Осборна сабмишном во втором раунде на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле

«Пришел, увидел, задушил». Алмабаев ярко дебютировал в UFC, заслужив сравнение с Хабибом

Усман о бое против Рахмонова: «Я не хочу ставить Генри Хоофта в неловкое положение»

Осборн о поражении от Алмабаева: «Асу сегодня был лучше»