Али Кабдулла о дебюте Алмабаева в UFC: «Асу сделал все четко. Бонус тому подтверждение»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Али Кабдулла Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла высказался о дебютном поединке в UFC соотечественника Асу Алмабаева:

«Асу — молодец, держался плана, сделал все четко. И, думаю, бонус будет этому подтверждением. Поздравляю его! Теперь — только вперед»

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