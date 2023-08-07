Айбек Шокпутов о сравнении Алмабаева с Хабибом: «Сейчас преждевременно сравнивать, дальше будут серьезные соперники»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Известный казахстанский тренер Айбек Шокпутов поделился мнением о сравнении Асу Алмабаева (18-2) с Хабибом Нурмагомедовым:

«Дай Бог, что Асу будет похож на Хабиба или Деметриуса, и все это дойдет до чемпионского пояса. Сейчас преждевременно его с кем-то сравнивать и давать какие-то оценки. Потому что, дальше будут серьезные соперники — которые не дадут просто так бороться. Под них надо будет готовиться. Если брать в пример Хабиба или Деметриуса — их стиль — это сочетание множества факторов. Они тоже сразу не стали теми людьми. Которыми являются сейчас. Дай Бог, чтобы он завоевал пояс и привез его в Казахстан»

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