Осборн о поражении от Алмабаева: «Асу сегодня был лучше»

Ямайский боец наилегчайшего веса UFC Оди Осборн (12-6) прокомментировал в Instagram досрочное поражение от представителя Казахстана Асу Алмабаева (18-2):

«Я делал все возможное во время подготовки. Бой сложился не в мою пользу. Не намерен делать никаких оправданий. Просто скажу, что Асу сегодня был лучше. Он вышел и сделал все необходимое. Я рад, что мне предоставилась эта возможность подраться в Нэшвилле. Это удается одному на миллион. Конечно, я очень расстроен исходом. Но так устроены бои. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я лишь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня сегодня. Люблю вас, ребята. Увидимся в следующий раз»

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