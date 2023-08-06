Осборн о поражении от Алмабаева: «Асу сегодня был лучше»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Ямайский боец наилегчайшего веса UFC Оди Осборн (12-6) прокомментировал в Instagram досрочное поражение от представителя Казахстана Асу Алмабаева (18-2):

«Я делал все возможное во время подготовки. Бой сложился не в мою пользу. Не намерен делать никаких оправданий. Просто скажу, что Асу сегодня был лучше. Он вышел и сделал все необходимое. Я рад, что мне предоставилась эта возможность подраться в Нэшвилле. Это удается одному на миллион. Конечно, я очень расстроен исходом. Но так устроены бои. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Я лишь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня сегодня. Люблю вас, ребята. Увидимся в следующий раз»

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