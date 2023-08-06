Алмабаев нанес 52 точных удара в дебютном бою в UFC

Официальный сайт UFC представил статистику боя казахстанца Асу Алмабаева (18-2) с американцем Оди Осборном (12-6) на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).

В этом поединке Алмабаев одержал победу удушающим приемом во втором раунде. Казахстанец тотально доминировал в октагоне: он выбросил 78 ударов (52 точных) против 22 у соперника (8 точных). Статистика значимых ударов — 40-18 (точных — 26-4). Алмабаев предпринял пять попыток тейкдаунов, две из которых увенчались успехом; Осборн — ни одной. Также у казахстанского бойца было 5 минут и 24 секунды контроля против всего 21 секунды у Осборна.

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