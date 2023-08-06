Асу Алмабаев получил бонус от UFC

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По итогам турнира UFC в Нешвилле лига удостоила бонусами пять бойцов, среди которых и Асу Алмабаев.

Асу получил 50 000 долларов за лучшее выступление вечера!

По итогам турнира его также получили Карлстон Харрис, Диего Лопес, Дастин Джейкоби и Татьяна Суарез.

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