Асу Алмабаев получил бонус от UFC
По итогам турнира UFC в Нешвилле лига удостоила бонусами пять бойцов, среди которых и Асу Алмабаев.
Асу получил 50 000 долларов за лучшее выступление вечера!
По итогам турнира его также получили Карлстон Харрис, Диего Лопес, Дастин Джейкоби и Татьяна Суарез.
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