Алмабаев о дебютной победе в UFC: «Пришел, увидел, задушил»
Дебютант UFC Асу Алмабаев прокомментировал победу над Оди Осборном на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле.
«Шүкір, баршаңызға Аллаһ разы болсын Қазақ елім. Пришел! Увидел! Задушил!», — написал боец в социальных сетях.
Алмабаев победил удушающим во втором раунде.
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