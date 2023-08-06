Алмабаев о дебютной победе в UFC: «Пришел, увидел, задушил»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Дебютант UFC Асу Алмабаев прокомментировал победу над Оди Осборном на UFC on ESPN 50 в Нэшвилле.

«Шүкір, баршаңызға Аллаһ разы болсын Қазақ елім. Пришел! Увидел! Задушил!», — написал боец в социальных сетях.

Алмабаев победил удушающим во втором раунде.

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