Чемпион ONE в двух весовых категориях отреагировал на победу Алмабаева

Представитель Мьянмы Аунг Ла Нсанг, который являлся обладателем титула лиги ONE в среднем и полутяжелом весе отреагировал на дебют Асу Алмабаева в UFC:

«Поздравляю. Это только начало для Асу», – написал Аунг в комментариях к посту казахстанца Аунг.

Асу выиграл Осборна во втором раунде.

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