Американский тренер Алмабаева о его дебюте: «Поздравляю Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC»
Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров высказался после дебюта Асу Алмабаева в UFC:
«Асу «Зульфикар» Алмабаев. Поздравляю весь Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC»
Асу выиграл Осборна во втором раунде.
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