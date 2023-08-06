Американский тренер Алмабаева о его дебюте: «Поздравляю Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров высказался после дебюта Асу Алмабаева в UFC:

«Асу «Зульфикар» Алмабаев. Поздравляю весь Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC»

Асу выиграл Осборна во втором раунде.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

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