Американский тренер Алмабаева о его дебюте: «Поздравляю Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC»

Тренер зала Kill Cliff Саид Сапаров высказался после дебюта Асу Алмабаева в UFC:

«Асу «Зульфикар» Алмабаев. Поздравляю весь Казахстан с еще одним великим бойцом в UFC»

Асу выиграл Осборна во втором раунде.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Чем сейчас занимается Геннадий Головкин?

Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории»