Айдар Махметов о победе Алмабаева: «Асу был быстр на ногах, прочитал соперника»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Чемпион мира по ММА Айдар Махметов в своих социальных сетях поделился мнением о дебютной победе Асу Алмабаева в UFC:

«Асу Алмабаев одерживает великолепную победу над опытным американцем ямайского происхождения Оде Осборном удушающим приемом во 2 раунде в дебютном поединке в UFC!

Асу произвел очень хорошее впечатление. Был быстр на ногах, своевременно прочитал соперника и сразу начал переводить его в партер, где бил сверху гранд-энд-паундом, а также искал выход на удушающий. В конце 1 раунда даже попытался закрыть «Перуанский галстук», почти задушил им Оде, но прозвучал гонг.

Во 2 раунде Асу перевел соперника отличным зацепом изнутри, забрал спину, размягчил Осборна ударами и закрыл удушающий сзади.

Лучший дебют в UFC и сложно представить. А ведь у соперника это был уже 8-ой бой в сильнейшей лиге мира.

Поздравляем Асу и всю команду DAR Team и с нетерпением ждем его следующий бой.»

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Чем сейчас занимается Геннадий Головкин?

Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий