Айдар Махметов о победе Алмабаева: «Асу был быстр на ногах, прочитал соперника»

Чемпион мира по ММА Айдар Махметов в своих социальных сетях поделился мнением о дебютной победе Асу Алмабаева в UFC:

«Асу Алмабаев одерживает великолепную победу над опытным американцем ямайского происхождения Оде Осборном удушающим приемом во 2 раунде в дебютном поединке в UFC!

Асу произвел очень хорошее впечатление. Был быстр на ногах, своевременно прочитал соперника и сразу начал переводить его в партер, где бил сверху гранд-энд-паундом, а также искал выход на удушающий. В конце 1 раунда даже попытался закрыть «Перуанский галстук», почти задушил им Оде, но прозвучал гонг.

Во 2 раунде Асу перевел соперника отличным зацепом изнутри, забрал спину, размягчил Осборна ударами и закрыл удушающий сзади.

Лучший дебют в UFC и сложно представить. А ведь у соперника это был уже 8-ой бой в сильнейшей лиге мира.

Поздравляем Асу и всю команду DAR Team и с нетерпением ждем его следующий бой.»

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