Белал Мухаммад угадал победителя боя Алмабаев – Осборн

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Американский боец UFC Белал Мухаммад выбрал победителей предстоящего турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).

Мухаммад опубликовал на своей странице в Instagram официальный постер турнира, на котором обвел бойцов, которые, на его взгляд, одержат победу. Одним из таких бойцов стал казахстанец Асу Алмабаев (17-2).

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