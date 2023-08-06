Белал Мухаммад угадал победителя боя Алмабаев – Осборн

Американский боец UFC Белал Мухаммад выбрал победителей предстоящего турнира UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США).

Мухаммад опубликовал на своей странице в Instagram официальный постер турнира, на котором обвел бойцов, которые, на его взгляд, одержат победу. Одним из таких бойцов стал казахстанец Асу Алмабаев (17-2).

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