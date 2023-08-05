Асу Алмабаев про Осборна: «Он очень хорошо работает в стойке»
Казахстанский боец Асу Алмабаев перед дебютом в UFC выделил сильные стороны соперника Одди Осборна:
«Американец уже давно выступает в UFC, опытный боец. Очень хорошо работает в стойке, поэтому нередко побеждает нокаутами”
Бой состоится рано утром 6 августа.
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