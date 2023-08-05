Асу Алмабаев про Осборна: «Он очень хорошо работает в стойке»

Казахстанский боец Асу Алмабаев перед дебютом в UFC выделил сильные стороны соперника Одди Осборна:

«Американец уже давно выступает в UFC, опытный боец. Очень хорошо работает в стойке, поэтому нередко побеждает нокаутами”

Бой состоится рано утром 6 августа.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Чем сейчас занимается Геннадий Головкин?

Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории»