Алмабаев о волнении перед дебютом: «Есть ответственность перед народом, семьей, командой»

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о волнении перед дебютом в UFC:

«Сильно не переживаю, есть ответственность перед народом, семьей, командой и самим собой. А вообще мы привыкли драться – здесь просто логотип другой у организации и место другое. Все остальное, как всегда привычно. Зайду в клетку, там максимально постараюсь показать зрелищный поединок и выйти победителем»

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