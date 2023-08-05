Алмабаев о волнении перед дебютом: «Есть ответственность перед народом, семьей, командой»
Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о волнении перед дебютом в UFC:
«Сильно не переживаю, есть ответственность перед народом, семьей, командой и самим собой. А вообще мы привыкли драться – здесь просто логотип другой у организации и место другое. Все остальное, как всегда привычно. Зайду в клетку, там максимально постараюсь показать зрелищный поединок и выйти победителем»
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