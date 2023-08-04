Асу Алмабаев – в тройке самых популярных бойцов турнира UFC 291
Казахстанский боец Асу Алмабаев, которому предстоит дебют в UFC в рамках турнира Нешвилле, входит в топ-3 самых популярных бойцов турнира UFC 291 в социальных сетях.
Больше подписчиков, чем у Асу (183 тысячи) только у Кори Сэндхагена (335) и Джессики Андраде (429).
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