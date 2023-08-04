Асу Алмабаев – в тройке самых популярных бойцов турнира UFC 291

Казахстанский боец Асу Алмабаев, которому предстоит дебют в UFC в рамках турнира Нешвилле, входит в топ-3 самых популярных бойцов турнира UFC 291 в социальных сетях.

Больше подписчиков, чем у Асу (183 тысячи) только у Кори Сэндхагена (335) и Джессики Андраде (429).

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

Чем сейчас занимается Геннадий Головкин?

Рахмонов об отмене боя с Гастелумом: «Теперь твоя очередь согласиться драться на моей территории»