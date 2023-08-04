Алиби Идрис о бое Алмабаева в UFC: «Асу нужно быть начеку в первом раунде, потом работать, бороться с ним»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Алиби Идрис Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Алиби Идрис высказался о предстоящем поединке соотечественника Асу Алмабаева против американца Оде Осборна в UFC:

«Асу, в первую очередь, желаю удачи просто — чтобы выиграл, обрадовал нас, всех казахстанцев. Соперника видел — с колена бьет, в первом раунде взрывной боец. Асу, думаю, в первом раунде нужно начеку быть, потом, со второго-третьего, надо работать уже, бороться с ним. Верю, что Асу выиграет. Желаю ему победы».

5 августа в Нэшвилле Алмабаев (15-2) проведёт дебютный поединок в UFC против Осборна (12-5-1, в UFC 4-3).

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