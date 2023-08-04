Бекзат Алмахан о дебюте Алмабаева в UFC: «Асу ждет очень непростой поединок»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец из Казахстана Бекзат Алмахан (16-1) поделился мнением о дебютном поединке в UFC казахстанца Асу Алмабаева (17-2) против американца Оде Осборна (12-5):

«Нас ожидает очень непростой поединок. Соперник у Асу для дебюта в UFC очень хороший, является ударником. Но думаю, что Алмабаев победит в этом бою. Мой прогноз — поединок не продлится всю дистанцию, а Асу победит в нем сабмишеном»

Поединок состоится на турнире UFC on ESPN 50 в Нэшвилле (США, штат Теннесси). Соперники выйдут в октагон первой парой — бой начнется утром 6 августа в 04:00 по времени Астаны.

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