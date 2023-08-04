Где и восколько смотреть дебют Асу Алмабаева в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

В ночь с 5 на 6 августа в Нэшвилле, США пройдет турнир п UFC on ESPN 50, на котором дебютирует казахстанский боец Асу Алмабаев (17-2).

Соперником казахстанца будет представитель Ямайки Оде Осборн (12-5). Этот поединок откроет турнир и начнется в 04:00 по времени Астаны.

Трансляция будет доступна по платной подписке на онлайн-стриминге UFC Fight Pass.

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