Асу Алмабаев о дебюте в UFC: «Я выиграл пояс в М-1 и NAIZA. Это помогло мне добраться до UFC»

Казахстанский боец Асу Алмабаев рассказал о своем пути до UFC:

«Я дрался не только в Brave, почти во всех российских лигах: АСВ, Fight Nights, Tech-Krep, M-1, Berkut Young Eagles. Я им всем благодарен и ни к кому не имею претензий. Они развивают таких бойцов, как мы. Мы с таких лиг начинаем, а потом показываем свои результаты за океаном. За счет этих лиг мы и становимся сильными бойцами. Я выиграл пояс в М-1 и Naiza. Это помогло мне развить навыки и добраться до такой крутой лиги, как UFC.

Я думал, что провел бы одну защиту пояса М-1 и сразу без всяких проблем перешел в UFC. Но все происходит по воле Аллаха. Значит в тот момент я не был готов к UFC и мне нужно было время. У меня вырос бойцовский IQ, улучшилась, как вы заметили, стойка и куча других аспектов ММА. Морально и психологически я состоялся как боец к своему возрасту. Сейчас в 29 лет я уже готов выступать в UFC»

Асу Алмабаев провел 19 профессиональных поединков в ММА и одержал в них 17 побед. На пути к UFC он был чемпионом M-1 Challenge и Naiza. 6 августа на турнире UFC в Нэшвилле он дебютирует в октагоне поединком с ямайцем Оде Озборном.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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