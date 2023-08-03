Султан Заурбек о знакомстве с Головкиным: «Он оказался простым и добрым человеком»

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Казахстанский боец Султан Заурбек рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным:

«До этого я с ним никогда не пересекался. Встреча оказалась случайной — в аэропорту Германии. Я представлял его другим. На деле же он оказался очень простым и добрым человеком. Он сказал, что смотрит мои бои, в том числе видел поединок против Картера. Геннадий очень приветливо меня встретил, обнял. У нас не было времени долго поговорить. Он просто пожелал мне удачи в дальнейшем»

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