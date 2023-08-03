Азиз Разыев про соперника Алмабаева Осборна: «Его в UFC лишь один раз переводили, но он еще не встречался с бойцами с таким высоким IQ, как у Асу»

Теги Спорт Казахстана

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев разобрал соперника казахстанца по дебюту в UFC Оззи Осборна:

 «Соперник – взрывной, бьющий, с хорошей защитой от тейкдаунов. Если не ошибаюсь, его в UFC переводили лишь один раз. Но он еще не встречался с бойцами с таким высоким IQ, как у Асу. Понятно, что будет сказываться волнение от дебюта, но после первого раунда он раскроется, почувствует себя»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий