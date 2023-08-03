Азиз Разыев про соперника Алмабаева Осборна: «Его в UFC лишь один раз переводили, но он еще не встречался с бойцами с таким высоким IQ, как у Асу»

Тренер Асу Алмабаева Азиз Разыев разобрал соперника казахстанца по дебюту в UFC Оззи Осборна:

«Соперник – взрывной, бьющий, с хорошей защитой от тейкдаунов. Если не ошибаюсь, его в UFC переводили лишь один раз. Но он еще не встречался с бойцами с таким высоким IQ, как у Асу. Понятно, что будет сказываться волнение от дебюта, но после первого раунда он раскроется, почувствует себя»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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