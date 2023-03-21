Тураров завоевал титул IBO Intercontinental

Боксер из Казахстана Жанкош Тураров нокаутировал Луиса Энрике Ромеро из Венесуэлы на вечере бокса в Алматы.

Бой состоялся в рамках первого полусреднего веса. Поединок, рассчитанный на десять раундов, завершился в седьмом. На кону стоял вакантный пояс IBO Intercontinental.

Теперь в активе Турарова 26 побед в 26 поединках, из них 19 нокаутов.

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