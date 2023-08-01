Алмабаев прибыл в США на свой дебютный бой в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец MMA из Казахстана Асу Алмабаев прибыл в американский город Нэшвилл.

Алмабаев опубликовал видео с Bridgestone Arena в Нэшвилле (штат Теннесси, штат США), где состоится турнир UFC on ESPN 50. Казахстанец выступит на данном турнире и проведет свой поединок в промоушне против ямайского спортсмена Оде Осборна.

Отметим, что 29-летний Алмабаев провел 19 боев в профессиональной карьере при 17 победах и двух поражениях.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

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