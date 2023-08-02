Акбар Таиров о дебюте Алмабаева в UFC: «У нашего бойца есть все шансы попасть в топ-15»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

У казахстанского бойца ММА Асу Алмабева есть шансы попасть в топ-15 UFC, заявил файтер Акбар Таиров:

«Я, если честно, пока не видел боев файтера, с которым Асу будет биться, но, думаю, у нашего бойца есть все шансы попасть в топ-15 UFC».

5 августа в Нэшвилле Алмабаев (15-2) проведёт дебютный бой в UFC против американца Оде Осборна (12-5-1, в UFC 4-3).

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

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