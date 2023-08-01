Чимаев про поддержку Рахмонова: «За Шавката болеют все казахи»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Боец UFC Хамзат Чимаев высказался о поддержке казахстанцами своего соотечественника Шавката Рахмонова на фоне разговоров об их потенциальном поединке:

«Очень приятно, когда нас поддерживает много болельщиков из своих стран. За Шавката все казахи болеют, и меня только радует, что у него такие болельщики. У меня свои... С Кавказа меня поддерживают»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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