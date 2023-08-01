Хамзат Чимаев про Рахмонова: «Никто не может знать, кто победит, пока не зайдем в клетку»

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал разговоры касательно своего возможного поединка против казахстанца Шавката Рахмонова:

«Сейчас сложилась традиция, что как только подписывают бойца из СНГ, то сразу говорят, что он подерется с Хамзатом и его сломает. Ну так пусть подерется и сломает, попробует. Пока что 12-0. Всякие глупости бывают пишут. Вон, фанаты сравнивают меня и Шавката Рахмонова. Никто не может знать, кто кого победит, пока мы зайдем в клетку. И казахи наши братья и чеченские хорошие парни затеяли в интернете что-то дурацкое, говоря друг другу плохие вещи. Не надо вот такого. Если мы с Шавкатом встретимся в бою, победит сильнейший. Он — нормальный парень, плохие вещи не говорит».

Напомним, следующий бой Чимаев проведет против Пауло Косты на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

28-летний Рахмонов в последний раз выходил в октагон против Джеффа Нила в марте этого года на турнире UFC 285. Этот бой завершился в пользу Шавката удушающим приемом в третьем раунде. В его активе 17 побед и ни одного поражения.

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC