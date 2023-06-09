Непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов хочет сразится с победителем боя Камару Усман — Хамзат Чимаев.

— Кто победит в паре Камару Усман — Хамзат Чимаев? Усман уже все, можно его списывать?

— Я не знаю, бой все покажет. Будет зависеть от того, в каком весе будет. Я готов. Кто из них двоих победит — с ним выйду, – отметил Рахмонов.

23 мая на своем YouTube-канале Хамзат Чимаев рассказал, что может подраться с Камару Усманом на UFC 294 в Абу-Даби.

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