Шавкат Рахмонов о бое Камару Усман - Хамзат Чимаев: «Кто победит, с ним и выйду»

Теги UFC MMA Камару Усман Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов хочет сразится с победителем боя Камару Усман — Хамзат Чимаев.

— Кто победит в паре Камару Усман — Хамзат Чимаев? Усман уже все, можно его списывать?

— Я не знаю, бой все покажет. Будет зависеть от того, в каком весе будет. Я готов. Кто из них двоих победит — с ним выйду, – отметил Рахмонов.

23 мая на своем YouTube-канале Хамзат Чимаев рассказал, что может подраться с Камару Усманом на UFC 294 в Абу-Даби.

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