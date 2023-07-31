Алексей Кунченко о перспективах Рахмонова в UFC: «Он хороший претендент на титул»

Российский боец RCC Алексей Кунченко назвал самых опасных соперников для действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса:

«Эдвардс – хороший боец. Сейчас он раскрылся и на пике. Но ненадолго. К нему подбираются молодые ребята. Очень перспективные. Без поражений. Ему будет сложновато. Свой пояс он может потерять, если не в первой, то на третьей защите.

Опасными соперниками для него является Хамзат Чимаев. Не думаю, что Эдвардс его переборет. У Хамзата хороший функционал. Он всегда подготовлен. Есть Шавкат Рахмонов. Тоже хороший претендент на титул. Эти бойцы одновременно перспективные и опытные. Они могут составить Эдвардсу хорошую конкуренцию, если этих парней не столкнуть лбами друг с другом. Менеджеры грамотно делают работу, чтобы они не сошлись. Кто-то из них должен выйти на титул, а поражение отбросит каждого на два-три боя назад. Поэтому им дают других соперников. Ярко «снесут», будут дальше продвигать к титулу. Своя игра у них идет»

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