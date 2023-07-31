Алексей Кунченко о перспективах Рахмонова в UFC: «Он хороший претендент на титул»

Теги UFC MMA Леон Эдвардс Алексей Кунченко Sports.ru - Казахстан Хамзат Чимаев Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Российский боец RCC Алексей Кунченко назвал самых опасных соперников для действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Леона Эдвардса:

«Эдвардс – хороший боец. Сейчас он раскрылся и на пике. Но ненадолго. К нему подбираются молодые ребята. Очень перспективные. Без поражений. Ему будет сложновато. Свой пояс он может потерять, если не в первой, то на третьей защите.

Опасными соперниками для него является Хамзат Чимаев. Не думаю, что Эдвардс его переборет. У Хамзата хороший функционал. Он всегда подготовлен. Есть Шавкат Рахмонов. Тоже хороший претендент на титул. Эти бойцы одновременно перспективные и опытные. Они могут составить Эдвардсу хорошую конкуренцию, если этих парней не столкнуть лбами друг с другом. Менеджеры грамотно делают работу, чтобы они не сошлись. Кто-то из них должен выйти на титул, а поражение отбросит каждого на два-три боя назад. Поэтому им дают других соперников. Ярко «снесут», будут дальше продвигать к титулу. Своя игра у них идет»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

«Асу будет интересен реванш с Уланбековым». Тренер Асу Алмабаева о подготовке к бою с Осборном, плане на бой и вызовах от Асу

Еще один казахстанец может быть подписан в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий