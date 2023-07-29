Асу Алмабаев о бое с соотечественником в UFC: «Там не дураки сидят, они хотят, чтобы людям было интересно»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Асу Алмабаев Спорт Казахстана

Боец UFC из Казахстана Асу Алмабаев заявил, что не хочет драться со своими земляками даже за чемпонские титулы:

«Я по-любому не буду драться с казахами. Зачем? Я думаю, там, в UFC не дураки сидят. Они же хотят продвигать бой, продать бой, чтобы людям, матчмейкерам интересно было. Если два казаха выйдут, которые друг друга знают, они бой по-любому не покажут. Будут уважительно ходить вокруг да около»

Асу Алмабаев. Дрался в ночных клубах, работал на базаре, снимался в реалити-шоу, а через 10 дней дебютирует в UFC

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