Игорь Свирид о бое в Fight Night: “Меня списали, как старика, но будем стараться привезти победу домой»

Бывший чемпион ACB и One Championship в среднем весе казахстанец Игорь Свирид (18-11) поделился мнением о своем предстоящем поединке с российским бойцом Дмитрием Арышевым (13-8) и подготовке к нему:

«Буду очень стараться победить в этом поединке любой ценой. Мне помогают близкие мне ребята — можно сказать, мои братья: Адиль Боранбаев, Асиф Тагиев, Артем Резников. В спаррингах участвовали Николай Алексахин, Саша Сарнавский, которые помогали готовиться Артему Резникову. Чувствую себя неплохо, будем стараться привезти победу домой. Меня как старика списали — для меня этот бой очень много значит»

Поединок Свирида и Арышева состоится 24 июня в рамках турнира AMC Fight Nights, посвященного 100-летию московского спорта.

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