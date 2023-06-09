Рахмонов о бое Ковингтон – Эдвардс: «Мне кажется, Леон выиграет»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Леон Эдвардс Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Шавкат Рахмонов дал свой прогноз на бой между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

«Мне кажется, Леон выиграет. Даже если бой не будет для него легким, все равно он выиграет. Такое мое мнение. Он хорош. И в стойке хорош. И в борьбе сейчас прогрессирует. Встает, даже если переводят. В общем, хороший боец. Может, не прямо такой агрессивный, но умеет разбивать», — отметил Рахмонов.

Титульный бой в полусреднем весе между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном станет главным событием турнира UFC 291, который состоится 22 июля в Лондоне.

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