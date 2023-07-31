Адилов получил дату боя в UAE Warriors

Санжар Адилов подписал контракт на новый бой в лиге UAE Warriors. Поединок состоится в рамках турнира, который состоится в Абу Даби 25-26 августа.

Адилов должен был выступить на турнире лиги в июне, однако его соперник снялся.

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