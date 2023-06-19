Артем Резников: «Мне нужно было это поражение, чтобы понять, что люди со мной не только из-за побед»

Артем Резников прокомментировал поражение Эдуарду Вартаняну на Гран-при ACA.

«Хочу выразить всем огромное спасибо за ваши комментарии. За ваши слова поддержки! Кроме моих земляков, еще много ребят мне написало с разных стран. Очень много армянских болельщиком пишет.

Хотел бы сказать спасибо за достойные жесты после боя Эдуарду Вартаняну и Маирбеку Сулунбековичу Хасиеву. Спасибо лиге ACA! Мне нужно было это поражение, чтобы увидеть и понять, что люди со мной не только из-за побед! Я это увидел и теперь искренне рад! Всех обнял, поднял!», — написал Резников в социальных сетях.

16 июня Резников проиграл Вартяняну на турнире ACA 159 в Сочи техническим нокаутом в третьем раунде.

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