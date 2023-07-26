Артем Резников: «В Казахстане очень много русских мусульман»

Казахстанский боец ACA Артем Резников ответил на вопросы о религии в Казахстане.

— Русские в Казахстане вообще сильно верующие?

— Сейчас очень много русских мусульман в Казахстане. Очень много.

— Русские мусульмане именно в последние лет 10 резко увеличились?

— Да, в последние лет 10. Раньше в Казахстане ислам все-таки не так был популярен, не так много было верующих. Сейчас очень много, мечети забитые, народу много. У меня близкие друзья намаз 5 раз в день читают.

— А тебя никто не пытался переубедить, чтобы ты ислам принял?

— Много, много раз было. Еще с интерната, когда я начинал. Там все ребята, даже русские, намаз читали. Когда мне было 16-17 лет, разговоров было много. Но я считаю, что я родился [христианином], я верю в христианство, верю в Библию, я читал Библию. Бог один, у меня ребята-мусульмане дерутся, я могу за них помолиться, чтобы они выиграли бой, потому что это мой друг, пусть он и другой религии.

Но я христианин, я верю в христианство и буду нести свой крест всю жизнь, даст Бог, – рассказал Резников в интервью «Ушатайке».

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