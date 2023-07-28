Главный тренер «Торпедо» Кутаиси Стив Кин о матче с «Актобе»: «Мы ошиблись и были наказаны»

Теги Торпедо Кутаиси высшая лига Казахстан Актобе Стив Кин Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер «Торпедо» Кутаиси Стив Кин прокомментировал первый матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций против «Актобе» (1:4).

– Наша стратегия игры предполагала агрессивную игру и активный прессинг соперника, но мы не cмогли этого сделать. Не помогли атаке и фланговые защитники, нам не хватило движения и темпа. Во втором тайме мы играли быстрее и создали много моментов в первые 20 минут, но большинство из них не использовали. Потом мы ошиблись и были наказаны. Я очень расстроен таким поражением.

Что касается решений арбитра, то, может быть, вместо него пенальти в наши ворота не назначал бы кто-то другой, а в эпизоде ​​с Арабидзе одни арбитры назначали пенальти, другие – нет. Я не привык говорить о решениях судей.

Наша цель – в ответной встрече мощно атаковать казахстанцев и постараться с первых минут забить быстрый гол. У нас нет другого способа переломить судьбу этой двухматчевой встречи.

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