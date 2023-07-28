Тренер «Актобе» Карпович о победе над «Торпедо» Кутаиси: «Очень рады, что так удачно получилось сыграть»

Теги Андрей Карпович Торпедо Кутаиси высшая лига Казахстан Актобе Лига Конференций УЕФА Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович прокомментировал первый матч второго квалификационного раунда Лиги Конференций против «Торпедо» Кутаиси (4:1).

– В первую очередь, поздравляю болельщиков с этой важной и нужной победой. Мы долго ждали старт в еврокубках и очень рады, что так удачно получилось сыграть. Благодарю игроков за то, что услышали, сыграли правильно и достаточно организованно. Считаю, что выиграли по делу. Хочу сразу сказать, что еще ничего не решено, есть ответный матч и на поле бывает всякое.

Гадрани? Очень обидно терять одного из ведущих защитников. Не знаем степень повреждения. Надеемся, что ничего серьезного. Нужно сделать обследование. Что касается новичков, они будут играть в ближайшем матче. У нас есть травмы, Арман Кенесов. Пропустят игру сразу два игрока из-за желтых карточек – это Шомко и Раичкович. У новеньких нет времени на раскачку и подготовку, поэтому они обязаны помочь нам в ближайших матчах. На всех рассчитываем, – отметил Карпович.

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