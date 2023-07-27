Лига Конференций. «Актобе» разгромил «Торпедо» Кутаиси
В Лиге конференций «Актобе» крупно победил в Кутаиси местное «Торпедо».
- Дата проведения
- 27 июля, 20.00, «Торпедо Кутаиси»
- Голы:
- 0:1 – 34, пенальти Касым, 0:2 – 43 Раичкович, 0:3 – 73 Самородов, 1:3 – 89 Арабидзе, 1:4 – 90 Филипович.
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Торпедо Кутаиси –
Кляйич, Сандохадзе, Надарая, Монтейру, Шергелашвили (Pereira, 46), Кобуладзе, Гигаури, Акбари, Алдаир Нету, Бугридзе (Хайдари, 78), Арабидзе, Панцулая (Кабальеро, 83).
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Актобе –
Покатилов, Яшин, Касым, Танжариков, Гадрани (Кыбырай, 71), Шомко, Байтана (Филипович, 71), Раичкович, Струмия, Самородов (Умаев, 79), Элдер Сантана (Жумабек, 79).
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