Лига Конференций. «Актобе» разгромил «Торпедо» Кутаиси

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В Лиге конференций «Актобе» крупно победил в Кутаиси местное «Торпедо».

Торпедо Кутаиси Грузия – Актобе Казахстан 1:4 (0:2, 1:2)
Дата проведения
27 июля, 20.00, «Торпедо Кутаиси»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 34, пенальти Касым, 0:2 – 43 Раичкович, 0:3 – 73 Самородов, 1:3 – 89 Арабидзе, 1:4 – 90 Филипович.
Торпедо КутаисиКляйич, Сандохадзе, Надарая, Монтейру, Шергелашвили (Pereira, 46), Кобуладзе, Гигаури, Акбари, Алдаир Нету, Бугридзе (Хайдари, 78), Арабидзе, Панцулая (Кабальеро, 83).
АктобеПокатилов, Яшин, Касым, Танжариков, Гадрани (Кыбырай, 71), Шомко, Байтана (Филипович, 71), Раичкович, Струмия, Самородов (Умаев, 79), Элдер Сантана (Жумабек, 79).
Предупреждения:
Самородов (45), Гигаури (45), Бугридзе (45), Яшин (45), Танжариков (47), Арабидзе (56), Раичкович (81).

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1 комментарий

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Advokaat
Актобе на классе прошла грузин, жаль что много травмированных, в следующем раунде с румынами будет не хватать скамейки. Филиппович класс 👍
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